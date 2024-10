Ys X: Nordics è disponibile, NIS America festeggia con i saldi

Una serie storica

Dopo essersi incontrati in mare, il giovane avventuriero dai capelli rossi Adol Christin, storico protagonista della serie, e la fiera piratessa Karja Balta si ritrovano legati dal destino - e dal misterioso potere del Mana! Mentre cercano un modo per sciogliere il legame magico che li unisce, si trovano presto coinvolti in un conflitto tra due fazioni: i guerrieri del mare noti come Normanni e i misteriosi e apparentemente immortali Grieger. Per salvare gli abitanti del Golfo di Obelia, Adol e Karja devono approfondire il loro legame e il potere che esso conferisce.

Per quanto riguarda i saldi, li potete trovare a questo indirizzo. Riguardano praticamente l'intero catalogo di NIS America su Steam, a partire proprio dalla serie Ys. Ad esempio potete portarvi a casa il buon nono capitolo per 29,99 euro invece di 59,99 euro, mentre l'ottimo Ys VIII: Lacrimosa of Dana, considerato da alcuni il migliore degli Ys, costa appena 13,99 euro contro i 39,99 del prezzo base. Comunque sia i giochi in offerta sono davvero tanti, come l'intera serie Trails, come Phantom Brave PC (che riceverà un aggiornamento maggiore il 7 novembre), come l'ottima serie Disgaea e come decine di altri titoli. Dategli uno sguardo, insomma.