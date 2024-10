Un leak svela le possibili colorazioni di Samsung Galaxy S25

Mentre mancano ancora molti mesi al suo lancio, Samsung Galaxy S25 torna a far parlare di sé grazie ad un recente leak che ne metterebbe in evidenza le possibili colorazioni disponibili per il mercato: scopriamole insieme nel dettaglio.

Samsung Galaxy S25: le colorazioni disponibili

A prender parola a tal proposito sarebbe stato l'analista Ross Young, che nel corso di un post sul social network X avrebbe svelato le possibili colorazioni di Samsung Galaxy S25 e Samsung Galaxy S25 Plus. In base a quanto dichiarato gran parte delle colorazioni saranno presumibilmente condivise tra i due modelli, andando a comprendere rispettivamente Moon Night Blue, Silver Shadow, Sparkling Blue e infine Sparkling Green. A queste si aggiungerebbe poi una colorazione aggiuntiva, Midnight Black, prevista (almeno per il momento) in esclusiva per Samsung Galaxy S25 Plus.

Le possibili colorazioni di Samsung Galaxy S25 Ultra

Ricordiamo inoltre che Samsung potrebbe, come da tradizione, offrire colorazioni esclusive riservate all'acquisto tramite il proprio sito ufficiale. Per fare un rapido confronto con la generazione precedente, Samsung Galaxy S24 e Samsung Galaxy S24 Plus presentavano colorazioni in esclusiva come Jade Green, Sapphire Blue e infine Sandstone Orange. I rumor non finiscono qui, dal momento che alcune indiscrezioni suggerirebbero per Samsung Galaxy S25 Ultra le colorazioni Titanium Black, Titanium Blue, Titanium Gray e Titanium Silver, continuando grosso modo quanto visto l'anno scorso con il precedente modello, con un approccio piuttosto conservativo e poco incline alla sperimentazione.