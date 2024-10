I voti di Shadows of the Damned: Hella Remastered sono positivi ma non troppo

Sono usciti i voti di Shadows of the Damned: Hella Remastered, e a quanto pare l'edizione rimasterizzata dell'action cult firmato Goichi Suda, Shinji Mikami e Massimo Guarini è stata accolta in maniera positiva ma non troppo.

GamingTrend - 9

Wccftech - 8

Meristation - 8

PC Gamer - 7,4

Slant Magazine - 7

Hardcore Gamer - 7

Game Rant - 7

COGconnected - 7

Gamereactor - 7

Gamers Heroes - 7

Push Square - 7

TheGamer - 7

CGMagazine - 7

Xbox Achievements - 6,5

Destructoid - 5,5

GLHF on Sports Illustrated - 5

PCGamesN - 3

Come si può vedere da questo elenco, al di là di un paio di estremizzazioni (il 9 di GamingTrend e il 3 di PCGamesN) la valutazione più ricorrente è il 7, che generalmente indica un buon prodotto ma con mancanze importanti.