I voti delle recensioni di Famitsu approvano Shadows of the Damned: Hella Remastered e non solo

Ricordiamo che Famitsu realizza quattro recensioni tramite quattro persone diverse, che assegnano un voto in decimi. Le singole valutazioni si sommano poi in un totale in quarantesimi. Il voto perfetto non è affatto semplice da ottenere e nel 2024 ve ne è stato uno solo, Like a Dragon: Infinite Wealth.

I dettagli sui giochi della settimana di Famitsu

I giochi della settimana più noti sono certamente Just Dance 2025 - il simulatore di ballo di Ubisoft disponibile da metà ottobre - e Shadows of the Damned: Hella Remastered, la versione rimasterizzata (come è ovvio) di Shadows of the Damned, titolo d'azione del 2011 (pubblicato all'epoca su PS3 e Xbox 360), edito da Electronic Arts e pubblicato da Grasshopper Manufacture. A guidare il progetto ci furono Suda51 (No More Heroes), Shinji Mikami (Resident Evil) e il compositore Akira Yamaoka (Silent Hill).

Il protagonista di Shadows of the Damned: Hella Remastered

River City Saga: Three Kingdoms Next è invece un gioco d'azione a scorrimento orizzontale in arrivo a novembre. The Alchemist of Ars Magna è invece un misto dungeon crawler e visual novel in stile anime, disponibile dal 2023 su PC ma in arrivo su Nintendo Switch a novembre.