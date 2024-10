Xenoblade Chronicles X Definitive Edition a confronto con la versione Wii U: ecco i miglioramenti grafici

Come vi abbiamo già segnalato, un po' a sorpresa Nintendo ha svelato l'arrivo di una remaster di un gioco Wii U. Parliamo di Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition, previsto per Nintendo Switch il 20 marzo 2025.

Possiamo in altre parole aspettarci una versione potenziata del gioco originale, ma esattamente quanto sono grandi le differenze grafiche? Non abbiamo ancora modo di fare un'analisi completa e dettagliata, ma grazie a ElAnalistaDeBits - noto canale comparativo e di analisi tecniche - possiamo vedere il gioco in versione Wii U e in versione Nintendo Switch fianco a fianco e farci una prima idea.