Xenoblade Chronicles X a confronto tra Nintendo Switch, Wii U e Switch 4K Gamer Pro

Xenoblade Chronicles X è tornato in versione Definitive Edition su Nintendo Switch, ma originariamente era un gioco per Wii U.

Il video confronto di Xenoblade Chronicles X

La risposta arriva da ElAnalistaDeBits, noto canale che si occupa di comparazioni grafiche. Potete vederne il video poco sotto. Notiamo inoltre che nel video sia inclusa anche una versione del gioco potenziata dall'accessorio non ufficiale 4K Gamer Pro, che fa un upscaling da 1080p a 4K dei videogiochi.

Il video mostra varie scene di Xenoblade Chronicles X, con le tre versioni in esame fianco a fianco. Ovviamente, da Wii U a Switch, cambia la risoluzione di rendering così come la risoluzione delle texture. Viene poi mostrato che il frame rate non è troppo diverso da versione a versione, con rarissimi istanti di incertezza per una esperienza perlopiù ancorata ai 30 FPS.

Notiamo anche che l'aspetto del personaggio è cambiato leggermente nel salto generazionale, sia per quanto riguarda il volto che i capelli. Non si tratta in ogni caso di un remake, quindi le novità tecniche sono limitate.

Questa comparazione in realtà mette in luce come Monolith sia stata brava nel realizzare un gioco di questo sull'inferiore hardware di Wii U. Xenoblade Chronicles X era già notevole a livello tecnico in passato e ora ne abbiamo una versione ottimizzata.

Dopotutto, anche Xenoblade Chronicles: Definitive Edition è stato promosso a pieni voti da Digital Foundry.