Netflix ha successo soprattutto con le novità tra serie TV e film in Italia, nell'ultima settimana

Netflix ha svelato le nuove classifiche settimanali dei film e dell serie TV più visualizzate sulla piattaforma in Italia. Precisamente, parliamo della settimana tra il 24 e il 30 marzo. Vediamo subito la Top 10 delle serie televisive:

Adolescence - Mini Serie The Residence - Stagione 1 Atrapados: In Trappola - Stagione 1 Manuale per Signorine - Stagione 1 Il Gattopardo - Mini Serie Knokke Off - Stagione 2 Knokke Off - Stagione 1 Totenfrau: La Signora dei Morti - Stagione 2 Zero Day - Mini serie Medusa - Stagione 1

Come notiamo, continua il successo di Adolescence, che per la terza settimana è in prima posizione. Tra le novità a questo giro ci sono Atrapados: In Trappola, Manuale per Signorine e Knokke Off - Stagione 2, che ha riportato la prima stagione in alto. La serie di maggior successo è Zero Day, in classifica da sei settimane. Ben anche Il Gattopardo e Medusa, che resistono da quattro settimane.