Netflix: gli anime, i film e le serie TV in uscita ad aprile

Il mese di aprile su Netflix comincia con la trasposizione animata di Devil May Cry: ecco le cose più interessanti da guardare per gli appassionati di videogiochi, ma non solo.

Aprile, dolce dormire... Si dice così, no? E forse è per questo che il catalogo di Netflix si rinnova con una serie di film, anime e serie TV adrenalinici che sembrano fatti per gli appassionati di videogiochi. Per noi è il mese di Devil May Cry, l'attesissima serie animata ispirata agli action, ma ci sono anche quelli che aspettano il finale dell'inquietante You, le stranezze della nuova stagione di Black Mirror e la Giornata Nazionale del Made in Italy per rivedere alcune eccellenze nostrane tipo La vita è bella, La grande bellezza o Il gattopardo originale di Luchino Visconti. Ma vediamo cos'altro troviamo su Netflix ad aprile che merita la nostra attenzione.

Devil May Cry Annunciata anni fa - era tipo il 2018 - la trasposizione animata di Devil May Cry arriverà finalmente il 3 aprile con una stagione di otto episodi che secondo Adi Shankar potrebbe avere un seguito. Il celebre produttore, noto per una miriade di serie animate, è un fan sfegatato dei giochi Capcom con un sogno nel cassetto: trasformare le sue serie animate a tema videoludico in una specie di universo condiviso che include, oltre a Devil May Cry, anche i due Castlevania. Se ci riuscirà lo sapremo solo vivendo ma di sicuro si è impegnato molto sul progetto. L'anime - possiamo chiamarlo così? - di Devil May Cry è stato infatti realizzato da Studio Mir, una casa di produzione coreana famosa, tra le altre cose, per serie animate di altissima qualità come The Legend of Korra, Voltron: Legendary Defender, My Adventures with Superman e X-Men '97. La storia, apparentemente scollegata dalla continuità videoludica, vedrà Dante alle prese con un demone chiamato Bianconiglio e in lingua originale includerà due vere chicche: il doppiatore di Nero, Johnny Yong Bosch, nei panni del protagonista e il compianto Kevin Conroy nei panni di Baines.

Moonrise Molti di voi probabilmente riconosceranno il character design della nuova serie animata in arrivo il 10 aprile: dietro i personaggi di Moonrise, infatti, c'è Hiromu Arakawa, l'autrice dello straordinario e famosissimo Fullmetal Alchemist. Però, attenzione, che non è l'unico nome importante del mucchio. Ispirato a un romanzo di Tou Ubukata - che peraltro ha scritto anche la sceneggiatura della serie - Moonrise è un anime di fantascienza ambientato in un futuro in cui l'umanità ha colonizzato la luna e ha per protagonista Jack, un terrestre che si unisce alle forze militari contro i ribelli che sognano l'indipendenza della Terra. Moonrise, dal 10 aprile su Netflix Incastrato tra due mondi, Jack dovrà fare i conti con intrighi politici, amicizie e perdite. Ubukata ha già scritto opere come Mardock Scramble e Psycho-Pass, inoltre Moonrise si avvale della regia di Masashi Koizuka, che ha diretto le stagioni 2 e 3 de L'attacco dei giganti. Chiude il cerchio la colonna sonora di Hiroyuki Sawano che, per noi videogiocatori, ha composto le musiche di Xenoblade Chronicles X.

Havoc Gareth Evans è un regista britannico che, nonostante abbia girato pochi film, ha saputo lasciare il segno: i suoi The Raid hanno sdoganato un certo tipo di azione cinematografica che ha influenzato tantissime produzioni successive, inoltre Evans ha firmato la serie TV ispirata al videogioco omonimo Gangs of London. Dopo qualche anno di assenza - il suo ultimo film, Apostle, risale al 2018 - Evans torna alla regia con Havoc, in arrivo il 25 aprile. Venom: The Last Dance sarà l'ultimo film della serie, ma Tom Hardy vuole essere Venom ancora Il protagonista del film è interpretato da Tom Hardy, star del cinema d'azione che abbiamo visto in Mad Max: Fury Road e nella recente trilogia di Venom, ma anche in parecchie altre pellicole. In questo caso Hardy è un poliziotto compromesso che deve infiltrarsi nel sottobosco criminale per salvare il figlio di un politico, possibilmente ammazzando più gente possibile. Il cast include anche Forest Whitaker e Timothy Olyphant.

L'Eternauta Un altro appuntamento imperdibile per gli appassionati di fantascienza potrebbe essere il 30 aprile, quando Netflix caricherà i (primi?) sei episodi de L'Eternauta, una nuova serie TV ispirata alla famosissima graphic novel di Héctor Oesterheld e Francisco Solano López pubblicata negli anni 50. L'Eternauta ha avuto un impatto importantissimo sulla letteratura per immagini moderna: a curare la trasposizione troviamo il regista argentino Bruno Stagnaro e Martín Mórtola Oesterheld, nipote dell'autore, nel ruolo di consulente creativo. L'Eternauta, dal 30 aprile su Netflix Per chi non lo sapesse, L'Eternauta racconta la storia di Juan Salvo - interpretato dall'ottimo Ricardo Darín - e di un manipolo di abitanti di Buenos Aires, colti alla sprovvista da una violenta tempesta di neve che, in realtà, nasconde una vera e propria invasione aliena. Possiamo solo sperare che questa nuova serie TV renda giustizia a un'opera a fumetti veramente immortale.

Asterix e Obelix: Il duello dei capi Protagonisti di innumerevoli videogiochi, Asterix e Obelix arrivano su Netflix il 30 aprile con una miniserie animata in cinque episodi ispirata all'omonima storia a fumetti del 1966 di René Goscinny e Albert Uderzo. Mentre i capitribù Abraracourcix e Aplusbégalix lottano per il potere, Obelix sceglie proprio il momento peggiore per causare un'amnesia a Panoramix: senza pozione magica, i due famosi galli dovranno vedersela con i romani e un sacco di guai. Asterix e Obelix: Il duello dei capi, dal 30 aprile su Netflix La serie - sostanzialmente un remake del lungometraggio animato risalente al 1989 - sarà totalmente in 3D e alla regia vedrà Alain Chabat, che ha già diretto Asterix e Obelix: Missione Cleopatra nel 2002, comunemente considerato la miglior trasposizione live action della serie. Essendo un vero e proprio appassionato delle storie a fumetti originali, possiamo aspettarci sicuramente un lavoro degno di nota che i fan di questi personaggi dovrebbero sicuramente tenere d'occhio.