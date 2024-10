Venom: The Last Dance sarà l'ultimo film della serie, ma Tom Hardy vuole essere Venom ancora

Per la precisione, Hardy vuole tornare sul grande schermo per combattere contro Spider-Man.

Come ben sappiamo, Venom 3 - chiamato ufficialmente Venom: The Last Dance - sarà l'ultimo film della serie con protagonista Tom Hardy. Questo vuol dire che il suo Eddie Brock / Venom non sarà più al cinema? Non abbiamo una risposta definitiva, ma l'attore afferma che anche dopo questo film vorrebbe continuare a interpretare il personaggio.

Dopo Venom: The Last Dance, cosa vuole fare Tom Hardy?

"Voglio combattere contro l'Uomo Ragno. Voglio combattere contro Spider-Man in questo momento. Sono pronto a farlo... Mai dire mai", ha dichiarato Hardy al New York Comic Con.

Venom

In un'intervista con IGN USA, Hardy ha parlato ancora del ritorno al personaggio. "Ho amato ogni momento di Eddie e Venom e mi sono davvero affezionato a loro", ha dichiarato Hardy. "Li interpreterei in qualsiasi momento, sapete, perché c'è un posto speciale che esiste dentro di me che mi spinge a interpretare quei due personaggi in qualunque opera e in qualunque versione".

Il giorno dopo che Hardy ha svelato la cosa, la star ha riconfermato a Comicbook che l'unico personaggio che lo spingerebbe a tornare alla Marvel nei panni di Venom sarebbe lo Spider-Man di Tom Holland. Non è nemmeno una possibilità così assurda, visto abbiamo già potuto ammirare Venom nel mondo dello Spider-Man di Holland durante la scena post-credit di Venom 2.

La scena finale mostra Brock e Venom nel mondo dell'Uomo Ragno. La scena finale mostra Brock e Venom in vacanza dopo aver sconfitto Carnage, dove accettano di diventare una squadra di antieroi. All'improvviso vengono spostati in un altro universo dove vedono al telegiornale lo Spider-Man di Holland, confermato come Peter Parker. Il collegamento esiste già in modo ufficiale.

Vi ricordiamo infine che potete vedere il trailer finale di Venom: The Last Dance.