Venom: The Last Dance si mostra con il trailer finale in italiano

A quanto pare i mostri in questione, enormi e potenti, danno la caccia proprio al parassita alieno e non si fermeranno finché non l'avranno estirpato, pena la distruzione del mondo intero. Esiste un modo per fermarli? Eddie e Venom riusciranno a cavarsela anche stavolta?

Pochi minuti fa Sony Pictures ha pubblicato lo spettacolare trailer finale in italiano di Venom: The Last Dance , terzo e ultimo capitolo della saga con Tom Hardy ambientata all'interno dell'universo cinematografico di Spider-Man.

L'ultimo ballo di Venom

Come detto, Venom: The Last Dance sarà il terzo e ultimo film della serie di Sony, dunque l'universo cinematografico della casa giapponese dovrà provare a puntare su altri personaggi per espandersi, oltre ovviamente allo Spider-Man di Tom Holland.

Uno sarà certamente il Kraven di Aaron-Taylor Johnson, ennesimo spider-villain che si tenterà di trasformare in un antieroe, appunto come Venom e lo sfortunato Morbius, e che farà il proprio debutto nelle sale cinematografiche italiane l'11 dicembre.

Dopodiché si tornerà sicuramente su Spider-Man, visto che sono in corso le trattative con il già citato Holland e con Zendaya: se tutto va bene i due attori torneranno nei rispettivi ruoli per dare un seguito agli eventi narrati in No Way Home.

Per quanto riguarda invece Venom: The Last Dance, l'uscita nelle sale è fissata al 24 ottobre.