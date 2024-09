Planet Coaster 2, abbiamo finalmente provato il nuovo gestionale di Frontier

Invece di metterci diligentemente in fila alla Gamescom, Frontier ha preferito farci provare la sua ultima fatica nella comodità delle nostre case, attraverso il sistema in streaming Parsec sempre più popolare per questo tipo di anteprime. È proprio così, collegati alla massima velocità a un PC preparato per noi in Inghilterra, che abbiamo finalmente giocato a Planet Coaster 2 .

In questo stage, ambientato in un'area sabbiosa in comproprietà e quindi divisa in due, avevamo come obiettivo quello di costruire alcune attrazioni acquatiche al di là di un piccolo canyon. Nella nostra parte di mappa, piena libertà di costruzione; ci era invece preclusa quella gestita dal nostro socio virtuale il cui ruolo preciso è rimasto sconosciuto. Mancavano infatti gli obiettivi per avanzare nella missione oltre una certa soglia composta dai due traguardi iniziali: costruire una piscina e due grossi scivoli portando il livello di divertimento del parco da zero a uno.

Quasi novanta minuti a disposizione e un livello su cui mettere le mani che è stato chiaramente estrapolato dalla carriera e preparato per l'occasione, in modo da darci un'idea della direzione intrapresa dal nuovo gioco.

Di piscine ne erano presenti di varie forme, ma non abbiamo trovato l'opzione che permettesse di costruirne da zero. Siamo rimasti comunque soddisfatti della scelta: piscine olimpioniche, piscine con onde artificiali che è comunque possibile aggiungere liberamente altrove, piscine a fagiolo giganti e piccole piscine a forma di oasi per i più piccoli. Attorno a queste, ma anche al loro interno, è possibile posizionare diversi scivoli precostruiti (quindi non gestiti come le montagne russe) che prevedono un ingresso da terra, e naturalmente un finale in acqua. Ad ogni singola piscina è possibile aggiungere scalette e innumerevoli elementi estetici, effetti speciali come macchine per fare bolle, macchine del fumo, animatronic e così via.

Naturalmente non ci siamo limitati a svolgere il compitino e di piscine ne abbiamo costruite un bel po', cercando di vedere il più possibile di quanto nascosto o in bella vista fosse presente nella demo.

Mi stai intimidendo?

A differenza di altre presentazioni, i ragazzi di Frontier in questa occasione se ne sono stati in larga parte defilati, intervenendo solo quando incontravamo un problema o sotto nostra richiesta. Un approccio atipico, forse per testare l'intuitività di un'interfaccio grafica ben congegnata ma che non può non intimidire per quanto è ricca di funzioni. Planet Coaster 2, come il precedente, si presenta quasi più come uno strumento professionale che un videogioco.

Non mancheranno le attrazioni classiche, inclusi gli immancabili ottovolanti da disegnare e testare in prima persona

Del resto la personalizzazione concessa da Frontier è davvero totale e questo ha un prezzo: nei menù di questo titolo ci si può letteralmente perdersi dentro. Rispetto al primo sono stati fatti grandissimi passi in avanti in tal senso: ci sono più filtri, più scorciatoie e tutto è generalmente più chiaro. Ma questo è un gioco dove i fissati ti ricreano in scala 1:1 tutte le attrazioni del mondo, percorsi su rotaie da quindici minuti con musiche e video personalizzati, effetti di luce sapientemente sincronizzati a mano.