Frontier ha svelato quanto ha venduto Planet Coaster 2 e quando uscirà Jurassic World Evolution 3

La compagnia di suo ha prodotto ricavi per 47,3 milioni di sterline , in linea con le stime della dirigenza. Gli utili di esercizio sono stati di 4,5 milioni di sterline, un ottimo risultato dopo le perdite dell'anno precedente, che ammontarono a 33,3 milioni di sterline. Parte del risultato è stato raggiunto grazie alla riduzione dei costi operata nell'ultimo periodo, ossia al licenziamento di parte dei dipendenti .

Nel suo ultimo resoconto finanziario, relativo alla prima metà dell'anno fiscale 2025, Frontier Developments ha svelato alcune informazioni relative ai suoi giochi. in particolare ha svelato le vendite di Planet Coaster 2 e quando potremo giocare a Jurassic World Evolution 3 .

I giochi

Parlando proprio dei giochi, Planet Coaster 2 ha venduto più di 400.000 unità nel periodo considerato, contribuendo al 22% dei ricavi complessivi di Frontier. La compagnia si aspetta che contribuisca ai suoi risultati anche nei prossimi anni.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Buoni anche i risultati del primo Planet Coaster, grazie a delle forti promozioni nei vari negozi digitali, che hanno contribuito a far crescere la comunità e sono di buon auspicio per le vendite future di Planet Coaster 2.

Parlando di Jurassic World Evolution 3, è stato detto soltanto che sarà uno dei lanci dell'anno fiscale 2026, quello che inizierà il 1° aprile 2025 e terminerà il 31 marzo 2026. Per quanto riguarda Elite Dangerous, si è parlato di un aumento dei ricavi grazie ai nuovi contenuti pubblicati nel corso dei mesi e al decimo anniversario dal lancio, ma non ci sono stati annunci specifici in merito.

Ottime invece le vendite dei giochi di catalogo durante i saldi invernali di Steam e durante altri periodi di offerte, battute solo dalle vendite del periodo di lockdown dovuto alla pandemia di COVID-19 (periodo 2020 - 2021).