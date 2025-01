Fosse dipeso da lui, Shuihei Yoshida non avrebbe permesso la svolta live service dei PlayStation Studios

Com'è ormai noto, da qualche anno a questa parte, Sony ha spostato il focus di molti PlayStation Studios sulla realizzazione di giochi live service, per cercare di avere un pacchetto di titoli che producano ricavi ricorrenti anno dopo anno. Non tutti però erano d'accordo con la svolta voluta da Jim Ryan e attualmente confermata dalla nuova dirigenza, ossia dai CEO Hiroki Totoki e Hermen Hulst. C'era però chi all'interno della compgnia non era favorevole a questa scelta.

Per la precisione stiamo parlando di Shuihei Yoshida, recentemente uscito dalla famiglia PlayStation, che in un'intervista concessa al canale YouTube Kinda Funny Games ha dichiarato che se fosse stato il capo degli studi first party di PlayStation, avrebbe opposto maggiore resistenza alla svolta live service della compagnia.