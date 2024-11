Empire of the Ants, Mario & Luigi, Planet Coaster 2 o Metal Slug Tactics? Cosa giocherete questo weekend?

Tra le pubblicazioni più importanti degli ultimi giorni troviamo giochi come Empire of the Ants, Mario & Luigi: Fraternauti alla carica, Planet Coaster 2 e Metal Slug Tactics.

I giochi della settimana

Metal Slug Tactics è una versione roguelite GDR tattico del famoso run-and-gun Metal Slug. Ne riprende lo stile grafico, i personaggi, le ambientazioni e l'atmosfera, traslando il tutto in un sistema di gioco diverso ma che riesce a rendere giustizia alle opere originali. Nella nostra recensione di Metal Slug Tactics vi spieghiamo perché si tratta di una operazione particolare e riuscita.

Planet Coaster 2 è invece un gestionale di parchi giochi. Dovremo creare giostre e montagne russe, comprese anche attrazioni acquatiche. Ci sono svariati temi e scenari da completare, personalizzando il nostro parco con scenografie dettagliate e vari elementi decorativi, cercando ovviamente di mantenere in piedi una azienda! Potete leggere la nostra recensione di Planet Coaster 2.

Mario & Luigi: Fraternauti alla carica è probabilmente il gioco che ha meno bisogno di presentazioni. Nuovo capitolo della saga di giochi d'avventura con combattimenti a turni, questo titolo per Nintendo Switch ci permette di rivestire i panni della coppia di idraulici del Regno dei Funghi che viaggiano in un arcipelago su una nave-isola per cercare di riunire le terre. Vi spieghiamo perché non dovreste perderlo nella nostra recensione di Mario & Luigi: Fraternauti alla carica.

Empire of the Ants

Chiudiamo la lista dei suggerimenti della settimana andando a prendere un gioco minuscolo, o per meglio dire un gioco che ci mette nei panni di qualcuno di minuscolo: Empire of the Ants. In questo strategico dovremo guidare la nostra colonia di formiche verso il successo, con una trama ispirata all'omonimo romanzo di Bernard Werber. La nostra recensione di Empire of the Ants vi spiega per chi è pensato il gioco.