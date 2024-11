In un'annata particolarmente ricca di giochi di ruolo nipponici - in cui si è intrufolato anche il remaster del fantastico Paper Mario: Il portale millenario - il nuovo Mario e Luigi sembrava quasi un titolo di secondo piano. In fondo, la serie nata come lo spin-off di uno spin-off conta poche iterazioni, di cui le più recenti sono stati semplici remake, e la chiusura dello sviluppatore AlphaDream pesa ancora come un macigno. Mario e Luigi: Fraternauti alla carica ha così attirato l'attenzione dei fan interessati al destino della serie, pur senza grandi aspettative e nonostante il contributo dei suoi creatori, che hanno appoggiato il nuovo sviluppatore Acquire.

I mari dell'Elettria

Quella di Mario e Luigi non è una serie che si appoggia a narrative complesse o particolarmente articolate: non è Final Fantasy, per intenderci, e dal mondo di Super Mario non ci si dovrebbe aspettare diversamente. Nintendo ha stabilito un tono goliardico e spensierato in questi spin-off che spesso si fanno beffe dei generi di appartenenza, limitandosi a raccontare storie contenute, ma divertenti che si concentrano soprattutto sui comprimari, spesso inediti, piuttosto che sugli arcinoti protagonisti. Lo stesso succede in Fraternauti alla carica quando una forza misteriosa trasporta i due idraulici baffuti nel mondo dell'Elettria, un arcipelago composto da una miriade di isole che un tempo erano collegate tra loro.

Tutto comincia quando Mario e Luigi finiscono a Elettria...

E siccome i nostri eroi non si tirano mai indietro se c'è bisogno di aiuto, l'avventura comincia in men che non si dica poiché forse, ricollegando le isole, potrebbero trovare un modo di tornare a casa. Nel centro di questo oceano, popolato da bizzarri esserini, naviga la Solcamari, una sorta di isola galleggiante che diventerà il nostro quartier generale, arricchendosi di nuove funzionalità, abitanti e servizi man mano che "deisoleremo" i pezzi dell'Elettria. La Solcamari è il nostro punto di partenza: con il telescoppio (si chiama proprio così!) possiamo avvistare nuove isole e farci sparare a destinazione, dove ci imbatteremo sempre in nuovi problemi da risolvere.

Tuttavia dovremo aspettare che la rotta della Solcamari - che possiamo spostare, scegliendo nuove correnti - intercetti le isole all'orizzonte, dedicandoci nel mentre che naviga in tempo reale ad altre attività, per esempio all'esplorazione delle isole già deisolate, su cui potrebbero essere comparse nuove missioni secondarie, al combattimento per aumentare di livello o all'acquisto di consumabili e oggetti da equipaggiare, come scarpe, martelli e tute.

Scegliendo la rotta della Solcamari potremmo imbatterci nelle nuove isole da deisolare

Dobbiamo confessare che il sistema di navigazione inizialmente non ci aveva convinto perché, nonostante l'insistenza del gioco stesso, lo strano presupposto di dover aspettare per progredire nella storia appariva controintuitivo. In realtà, è solo questione di poche ore, in cui peraltro il gioco incastra sapientemente nuove dinamiche che spingono il giocatore a tornare sui suoi passi: si sblocca infatti una funzionalità che permette di accelerare la navigazione della Solcamari e, quindi, di cambiare rotta o raggiungere le isole molto più in fretta. Inoltre, un comodo sistema di teletrasporto via tubo portatile permette di tornare alla Solcamari in un attimo e di raggiungere allo stesso modo le isole già deisolate. Nonostante questi accorgimenti, il sistema di navigazione resta un meccanismo controverso e un po' fastidioso che, qualche volta, rallenta sensibilmente la progressione.

Fraternauti alla carica, tuttavia, è contraddistinto da una sorta di impostazione "metroidvania" per cui nuove abilità aprono percorsi alternativi nelle aree già esplorate, garantendo l'accesso a collezionabili o missioni secondarie che ricompensano i nostri sforzi con oggetti o monetine da spendere nei negozi. La mappa segnala in maniera abbastanza precisa i nuovi punti di interesse, ma raggiungerli è un altro paio di maniche: in mezzo ci si mettono i nemici, i rompicapi e i momenti platform che ci ricordano le radici di questo spin-off.