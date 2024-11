Mario & Luigi: Fraternauti alla Carica ha un trailer con i riconoscimenti della stampa

Mario & Luigi: Fraternauti alla Carica si mostra con il trailer dei riconoscimenti della stampa italiana, che a quanto pare ha parecchio apprezzato la nuova avventura dei celebri fratelli di casa Nintendo, disponibile in esclusiva su Switch.

Catapultati nel regno di Elettria in maniera inaspettata, Mario e Luigi decidono di aiutare gli abitanti dell'arcipelago utilizzando una nave come quartier generale e spostandosi di volta in volta verso uno degli isolotti che compongono l'ampia mappa di gioco.

All'interno di questi scenari i protagonisti dell'avventura devono esplorare, risolvere enigmi ambientali e naturalmente combattere nell'ambito di un sistema a turni particolarmente profondo e accattivante, che non mancherà di conquistarvi.

A tutti questi pregi si unisce anche un comparto tecnico e artistico sopraffino, che rende Mario & Luigi: Fraternauti alla Carica uno dei titoli visivamente più piacevoli attualmente disponibili su Nintendo Switch.

Fraternauti alla Carica si pone dunque come un ultimo, brillante spin-off in pieno stile Nintendo, che risulta capace di mettere in campo tante ottime idee che puntano a mettere tutti d'accordo. Obiettivo raggiunto?