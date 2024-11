Il Nintendo Direct ha svelato la nuova area del Super Nintendo World al parco di Universal Studios in Giappone

Come promesso, Nintendo ha dedicato il Direct di questa sera al Super Nintendo World, l'area ispirata alle sue proprietà intellettuali nel parco Universal Studios, in Giappone. A parlare è staot il maestro Shigeru Miyamoto, che ha svelato e presentato una nuova area con l'accesso vicino allo shop ufficiale: quella di Donkey Kong

Per la precisione, si tratta di una zona ispirata alle atmosfere di Donkey Kong Country, con strutture, personaggi e vegetazione che ricordano quelle della serie.

Miyamoto ha quindi iniziato un tour dell'area, raggiungendo due dipendenti del parco di fronte a dei tamburi, che hanno iniziato a suonare facendo apparire Rambi. Quindi ha spiegato la funzione di alcune lettere sparse per l'area, che possono essere scansionate per ottenere delle sorprese sull'applicazione ufficiale.

La tappa successiva di Miyamoto è stata dedicata a un chiosco che vende cibo a tema Donkey Kong, quindi è arrivato alla casa sull'albero dello scimmione, dove lo ha incontrato. Nemmeno a dirlo, i due si sono fatti scattare delle foto.

Miyamoto ha quindi mostrato il merchandise ufficiale dell'area, per andare poi nell'attrazione principale: il tempio. Qui ha mostrato dei murales, quindi ha raggiunto Cranky Kong per poi presentare le montagne russe a tema, pensate per tutta la famiglia. Riusciremo a difendere la banana d'oro in questo epico viaggio? Chi può dirlo.

Lo sapremo solo visitando il parco di Universal. La nuova area sarà aperta l'11 dicembre 2024 in Giappone (ricordiamolo), quindi tra esattamente un mese dal momento di messa in onda del direct di questa sera.