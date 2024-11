Il cosplay di Eula da Genshin Impact firmato Melamori è ricco di fascino

Melamori ha curato anche in quest'occasione tutti gli aspetti del cosplay, dalla parrucca al costume, dal makeup agli accessori, prestando grande attenzione a ogni singolo dettaglio per ottenere il miglior risultato possibile.

Ancora sulla cresta dell'onda

Con l'aggiornamento 5.20 in arrivo il 20 novembre, Genshin Impact continua a ricevere nuove funzionalità e contenuti in grado di tenere alto l'interesse della community, che non ha mai fatto mancare in questi anni il proprio appoggio nei confronti del gioco.

Come sappiamo bene, Genshin Impact si pone ormai come una vera e propria istituzione anche fra le migliori cosplayer al mondo, e lo dimostrano ad esempio i lavori realizzati da Jessica Nigri con Xilonen, narga_lifestream con Raiden, Shirogane con Lynette e nymphahri con Hu Tao.