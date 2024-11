Il cosplay di Caitlyn da Arcane firmato da kristy_che colpisce nel segno

Con l'arrivo della prima parte della Stagione 2 di Arcane, il panorama dei cosplayer sta rendendo omaggio ai personaggi della serie Netflix basata su League of Legends. Tra i tanti, oggi vi proponiamo quello di Caitlyn realizzato da kristy_che_.

Caitlyn Kiramman è la discendente di una casata nobile di Piltover. È dotata di un forte senso della giustizia e un'incredibile mira con il fucile. In League of Legends è conosciuta come lo "sceriffo di Piltover", ma solo grazie alla serie Netflix sono state approfondite le origini di questo personaggio, offrendoci uno spaccato della sua adolescenza e il rapporto con Vi.