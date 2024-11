Il cosplay di Jinx da Arcane e League of Legends di roga_na_noge festeggia il debutto della Stagione 2

Arcane è una delle serie su Netflix di maggior successo e finalmente ieri è arrivata la prima parte della Stagione 2, con le due successive in programma per il 16 e il 23 novembre. Anche il panorama dei cosplayer ha celebrato l'arrivo dei nuovi episodi, come ad esempio roga_na_noge che ci propone un cosplay di Jinx davvero notevole.

Per chi non avesse ancora visto Arcane, si tratta di una serie animata realizzata da Riot Games e Fortiche per Netflix e ambientata nel mondo di League of Legends, che racconta il complesso rapporto tra la ricca città utopistica di Piltover e l'oppresso underground di Zaun, approfondendo le storie di alcuni dei personaggi del celebre MOBA, tra cui per l'appunto anche Jinx, che nel gioco viene dipinta come una terrorista folle e amante del caos, ma nella serie viene maggiormente approfondito il suo passato e il suo carattere, molto più profondo e sfaccettato di quanto si creda.