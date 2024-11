Il cosplay di Ciri da The Witcher in kimono di narga_lifestream è semplicemente meraviglioso

The Witcher da anni è sulla cresta dell'onda, vuoi per gli amatissimi videogiochi di stampo GDR realizzati da CD Projekt vuoi per la serie TV prodotta da Netflix. Il franchise nato dalla penna di Andrzej Sapkowski è molto gettonato anche nel panorama dei cosplayer e a tal proposito vi proponiamo un cosplay di Ciri dal sapore orientale realizzato da narga_lifestream .

Un cosplay di Ciri diverso dal solito

Caratterizzato da uno stile molto orientale, il cosplay di narga_lifestream si basa su una versione alternativa di Cirilla, presentata nel 2019 da CD Projekt RED sotto forma di statuina collezionabile intitolata "Ciri and the Kitsune". Il concept è molto semplice ma anche intrigante: dato che la "Signora dello Spazio e del Tempo" non è confinata a un singolo reame o era, nulla le vieta di visitare il Sol Levante e mettersi alla caccia di Oni e altre mostruosità del folklore giapponese su contratto. L'idea è tanto semplice quanto affascinante: poiché la "Signora dello Spazio e del Tempo" non è limitata a un solo regno o epoca, è libera di esplorare il Giappone e cacciare Oni e altre creature del folklore giapponese su commissione.

