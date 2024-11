Il cosplay di Gwenom dal mondo di Spider-Man creato da avakittv è perfetto

Le fotografie del cosplay di Gwenom

avakittv ci propone un cosplay semplice, con un buon costume che rappresenta la fusione in corso tra Gwen Stacy e Venom. La cosplayer non ha mancato di pitturare il volto, per mostrare Venom che sta prendendo controllo della ragazza. Ottima anche l'ambientazione di sfondo, che dà l'illusione che la ragazza si trovi molto in alto, come è tipico per un supereroe agile come lei.

