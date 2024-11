Niente aumenti di prezzo per NVIDIA GeForce Now, ma i nuovi abbonati avranno un limite di ore mensili

NVIDIA ha annunciato l'introduzione di un limite mensile di 100 ore di gioco per chi si abbonerà a partire dal 1° gennaio 2025 a GeForce NOW, il suo servizio di cloud gaming. NVIDIA sottolinea che, a differenza di molti altri servizi di streaming che hanno aumentato i prezzi, GeForce NOW ha mantenuto le stesse tariffe di iscrizione, continuando ad aggiungere nuove funzionalità e miglioramenti.

Il limite delle 100 ore

La decisione di NVIDIA è stata presa per garantire la qualità e la velocità del servizio, minimizzando i tempi di attesa per gli utenti paganti senza aumentare il prezzo delle tariffe di abbonamento. Secondo NVIDIA, inoltre, questo cambiamento interesserà meno del 6% degli utenti. Ma non è tutto, perché fino a 15 ore di gioco inutilizzate verranno automaticamente trasferite al mese successivo. Le ore disponibili potranno essere monitorate nel portale dell'account e, se necessario, sarà possibile acquistare ore di gioco aggiuntive.

Il portale dell'account NVIDIA per monitorare le ore di gioco su GeForce Now

Per ringraziare gli utenti attuali, infine, tutti gli abbonamenti a pagamento attivi alla fine del 2024 manterranno il tempo di gioco illimitato per un anno intero, fino al 1° gennaio 2026. NVIDIA ha anche deciso di cambiare i piani, rinominandoli in Ultimate e Performance.

Per coloro che desiderano provare i vantaggi di un abbonamento a pagamento, NVIDIA ha annunciato un'offerta per i Day Pass, che saranno scontati del 25% fino al 22 novembre 2024. I Day Pass offrono 24 ore di accesso a uno dei piani premium di GeForce NOW. Entro 48 ore dalla scadenza è poi possibile scalare il costo del pass per passare a un abbonamento mensile o semestrale, con tempo di gioco illimitato fino al 1° gennaio 2026.

Voi che cosa ne pensate di questi cambiamenti? Siete d'accordo con questo tipo di politica o preferivate un aumento del prezzo mensile? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.