Wuchang: Fallen Feathers, Killing Floor 3 e altri sette giochi entrano a far parte di GeForce NOW

Come ogni settimana, NVIDIA ha annunciato i nuovi giochi introdotti nel catalogo di GeForce NOW, consentendo così di essere giocati in streaming attraverso il servizio su abbonamento della compagnia, e in questo caso tra questi ci sono anche Wuchang: Fallen Feathers e Killing Floor 3.

Grande protagonista di questa mandata è il titolo soulslike di Leenzee, che viene inserito all'interno del servizio GeForce NOW direttamente al lancio, corrispondente anche alla sua introduzione nel catalogo di Game Pass, attraverso la collaborazione tra i due servizi.

Sono peraltro diverse le nuove introduzioni e i debutti assoluti direttamente all'interno di GeForce NOW, alcuni derivanti dalle diverse uscite su Game Pass e altri inseriti in maniera autonoma, come possiamo vedere qui sotto, offrendo molte possibilità interessanti.