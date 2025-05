L'app nativa di GeForce Now ora è disponibile per Steam Deck

Il servizio permette di giocatore a oltre 2.200 titoli del catalogo dello store di Valve, Epic Games Store e PC Game Pass e altri store con prestazioni fino a 4K e 60 fps, con HDR e il supporto alle tecnologie DLSS e NVIDIA Reflex grazie al rendering eseguito via cloud e non tramite l'hardware del dispositivo.

Prestazioni superiori e batteria più longeva

Grazie a GeForce Now è possibile superare i limiti della potenza dell'hardware di Steam Deck e raggiungere un livello di performance nettamente migliore, al tempo stesso riducendo il carico di lavoro per la macchina, garantendo così un aumento fino al 50% dell'autonomia della batteria.

Se siete interessati, potrete scaricare l'app tramite la pagina ufficiale di GeForce NOW a questo indirizzo. GeForce Now offre diverse fasce di abbonamento per soddisfare le esigenze di ogni giocatore. Chi sceglie il piano gratuito può accedere al servizio con alcune limitazioni, tra cui sessioni di gioco più brevi e l'assenza del supporto RTX.

Per chi desidera prestazioni migliori, esiste l'opzione Priority, disponibile a 10,99€ al mese o 54,99€ per sei mesi, che garantisce accesso prioritario ai server, sessioni più lunghe e un'esperienza di gioco più fluida. Infine, per chi punta al massimo delle performance, il piano Ultimate consente di giocare fino a 4K e 120 FPS, sfruttando la potenza di un RTX 4080 nel cloud e riducendo la latenza. Questo abbonamento è disponibile a 21,99€ al mese o 109,99€ per sei mesi. A questo proposito, segnaliamo che sono in corso i Summer Sale GeForce Now, con l'abbonamento Performance da sei mesi scontato del 40% fino al 6 luglio.