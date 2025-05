Spotify: in arrivo una nuova funzione che migliorerà la fruizione dei podcast

I podcast, ormai, rappresentano uno dei punti di riferimento principali nella fruizione delle informazioni, delle curiosità e chi più ne ha più ne metta. Spotify, con una serie di accortezze che nel corso degli anni ha riservato ai podcast sta dimostrando quanto crede in questa tipologia di contenuti e l'ultima novità va esattamente in questa direzione. All'interno dell'app sarà presente un feed che vi aiuterà a tenere traccia dei vostri contenuti preferiti .

Spotify: ecco il following feed per i podcast

Spotify, dunque, sta attivando all'interno della propria applicazione e del proprio ecosistema il cosiddetto "following feed" grazie al quale ritrovare i nuovi episodi di una serie podcast sarà più semplice e intuitivo.

Spotify

Stando alle dichiarazioni dell'azienda sul proprio blog ufficiale, la scelta di introdurre questo "feed" risponde all'esigenza di offrire uno spazio dedicato in cui poter tenere traccia delle ultime uscite direttamente dalla propria Home. All'interno di questo feed verranno inseriti anche dei consigli per conoscere dei nuovi podcast con l'aggiunta di una "nota rapida" in cui si potranno leggere le motivazioni per le quali i propri amici suggeriscono di seguire un determinato podcast.