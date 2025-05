Google rivoluziona Android Auto: in arrivo il supporto ad app per video, browser web e Spotify Jam

Le novità di Android Auto

Uno degli aggiornamenti più rilevanti riguarda l'applicazione Spotify, che subirà una revisione sostanziale grazie all'adozione dei nuovi modelli di app multimediali messi a disposizione degli sviluppatori. Tra le funzionalità più attese figura il supporto a Spotify Jam, che permette a più utenti di condividere il controllo di una sorgente audio dai propri dispositivi individuali. Nelle automobili dotate di Android Auto, ciò si tradurrà nella possibilità per chiunque utilizzi Spotify di unirsi a una sessione musicale, toccando una nuova icona "Jam" sul touchscreen del veicolo e scansionando un codice QR per iniziare ad aggiungere brani alla playlist condivisa. L'introduzione di Spotify Jam è prevista nei prossimi mesi.

Parallelamente, Google sta implementando il supporto per Quick Share per eseguire operazioni come l'aggiunta di nuove fermate a percorsi di Google Maps già in corso. Inoltre, sarà introdotto il supporto per le passkey ed è in sviluppo una modalità chiara per Android Auto. Attraverso un kit di prototipazione dell'interfaccia utente, è stato possibile osservare questa opzione, la cui implementazione è in cantiere da diversi anni. La modalità chiara offrirà un'alternativa all'attuale interfaccia scura, adattandosi alle preferenze visive degli utenti e alle diverse condizioni di illuminazione, migliorando l'usabilità complessiva del sistema.

Infine, Google ha confermato l'arrivo imminente di applicazioni browser e video. Queste categorie di app, insieme alle applicazioni di gioco già disponibili in versione beta, saranno accessibili "presto", con la precisazione che il loro funzionamento sarà vincolato alla condizione di veicolo parcheggiato, per garantire la sicurezza alla guida. La funzionalità browser è già in fase beta per i veicoli con Google integrato, mentre le app video sono già disponibili in quella versione del sistema di infotainment. L'azienda ha inoltre annunciato che il supporto per le app meteo è ufficialmente uscito dalla fase beta, rendendolo pienamente disponibile agli utenti.

Questi aggiornamenti vanno ad aggiungersi all'annunciata integrazione di Gemini. Voi che cosa ne pensate? Li trovate utili? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.