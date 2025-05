Gemini arriva su Android Auto e Automotive e introduce tante nuove funzionalità IA

Dopo il suo debutto sugli smartphone, Gemini si prepara a sbarcare su Android Auto e Android Automotive (il sistema operativo integrato di Google per auto), come annunciato in anticipo rispetto all'I/O 2025. Anche su questi sistemi andrà a sostituire gradualmente il Google Assistant. Nei prossimi mesi, gli utenti di Android Auto potranno sperimentare in prima persona le capacità avanzate di Gemini.

Cosa permetterà di fare Gemini su Android Auto

Con Gemini si potranno effettuare ricerche di luoghi più specifiche, richiedere dettagli approfonditi su attività commerciali, come ad esempio un riepilogo di un ristorante che includa informazioni su piatti particolari, l'atmosfera del locale e la qualità del servizio. L'integrazione con altre applicazioni, come YouTube Music, Spotify e Google Calendar, consentirà di ottenere un contesto ancora più ricco e personalizzato. Un esempio fornito da Google illustra la possibilità di recuperare l'indirizzo della partita di calcio del proprio figlio direttamente da Gmail tramite un semplice comando vocale.

Una delle novità più interessanti introdotte da Gemini su Android Auto è la traduzione automatica dei messaggi in uscita. Gli utenti potranno chiedere a Gemini di inviare messaggi a specifici contatti in un'altra lingua, con la traduzione che avverrà in tempo reale prima dell'invio. Questa funzionalità, che supporterà oltre 40 lingue, offrirà anche la possibilità di modificare il messaggio tradotto senza dover ricominciare da capo, facilitando la comunicazione multilingue durante i viaggi.

Gemini su Android Auto integrerà anche Gemini Live, una modalità di interazione conversazionale pensata specificamente per l'ambiente automobilistico. Attivabile con il comando vocale "Hey Google, parliamo", Gemini Live permetterà agli utenti di avviare vere e proprie conversazioni perBrainstorming, esplorare argomenti o apprendere nuove informazioni senza distogliere l'attenzione dalla guida. Google ha fornito un esempio pratico: in preparazione a un incontro importante con il proprio responsabile per discutere una possibile promozione, si potrà chiedere a Gemini consigli su come affrontare la conversazione o qual è il momento migliore per farlo. Le risposte verranno fornite in tempo reale, garantendo un supporto informativo prezioso senza compromettere la sicurezza alla guida.

L'implementazione di Gemini inizierà nei prossimi mesi su Android Auto, per poi estendersi ad Android Automotive entro la fine dell'anno. Voi l'aspettate? Diteci la vostra nei commenti qua sotto. Intanto Trova il mio dispositivo diventa Google Find Hub: servirà anche per localizzare i bagagli.