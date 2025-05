Uno studioso di Super Mario 64 ha scoperto dei bug che richiedono oltre 4 anni per essere attivati

Il content creator ha svelato una serie di bug presenti in Super Mario 64 che richiedono anche oltre 4 anni per essere attivati.

Le informazioni provengono da un video che trovate poco sotto, nel quale sono presenti varie spiegazioni tecniche che noi vi abbiamo risparmiato.

Quando si entra un'area e ci si ritrova nella schermata di selezione della stella, il gioco impedisce di fare alcun tipo di selezione durante i primi 12 frame. Il problema è che il contatore continua a correre nel mentre ci si trova in tale schermata. Se non si fa nulla, la conta dei frame prosegue fino a quando non raggiunge il proprio massimo. Per farlo ci vogliono 2 anni circa. A quel punto, il valore diventa il numero negativo più basso permesso (circa -2 miliardi) e impedisce quindi di fare alcun selezione perché il contatore dei frame è inferiore a 12. Per tornare ai valori positivi sono necessari altri 2 anni circa.

Tutti i codici che tengono traccia del tempo possono tecnicamente incorrere in questo bug, ma Nintendo ha cercato di limitarlo in varie istanze. Ad esempio, i nemici che sono gestiti da un timer hanno un blocco che impedisce al contatore di andare oltre certi valori e creare problemi.

Ce ne è però uno, Sushi lo squalo, che emette un suono ogni 16 frame. Se si aspetta però 14 mesi e si fa raggiungere al timer il proprio limite massimo, si potrà udire per una singola volta l'effetto sonoro nella sua forma completa, poiché non c'è più la ripetizione automatica ogni 16 frame. Dopodiché, però, il personaggio diventa silenzioso fino a quando non si resetta il contatore.

