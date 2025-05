Il nome del seguito di Super Mario Bros. - Il film potrebbe essere stato svelato per sbaglio

Non sappiamo ad esempio quale sarà il nome . Si potrebbe pensare che la grande N voglia optare per un semplice Super Mario Bros. 2 - Il Film, come fatto dalle pellicole di Sonic. Pare però che non sarà così secondo un report .

Tra meno di un anno avremo modo di tornare al cinema per vedere il seguito di Super Mario Bros. - Il Film , la pellicola animata realizzata in collaborazione tra Nintendo e Illumination (Minions). Sappiamo infatti che sarà distribuita ad aprile 2026, ma non abbiamo molte altre informazioni a riguardo.

Il nome del seguito di Super Mario Bros. - Il Film

Sul sito ufficiale di NBC Universal è stato pubblicato un report che mette in mostra la lineup di film presentati al recente evento Upfront 2025-2026 di NBCUniversal, e tra i vari film in arrivo viene citato anche "Super Mario World". Ad oggi non c'è alcuna conferma ufficiale che questo sia il nome.

"È stata presentata un'entusiasmante gamma di film di Universal Pictures, Focus Features, DreamWorks Animation e Illumination, tra cui Megan 2.0, Nobody 2, Bad Guys 2, How to Train Your Dragon, Downton Abbey: The Grand Finale, Black Phone 2, HIM, The Phoenician Scheme, Super Mario World, Shrek e Minions", si legge sul sito.

Nell'ottobre dello scorso anno, l'attore Keegan-Michael Key, la voce di Toad nei film di Mario in lingua inglese, ha dichiarato che il sequel sarà "un po' più ampio" e che "amplierà l'universo". Un nome come Super Mario World sarebbe certamente adatto a questo tipo di obiettivo. Sarebbe anche un ottimo modo per sfruttare la nostalgia dei fan dell'omonimo platform 2D per SNES. Certo, il termine "World" inizia a esser un po' abusata da Super Mario visto che anche il prossimo Mario Kart si chiamerà World, ma non crediamo che il largo pubblico si farà troppi problemi.

Per il momento comunque questa non è una conferma ufficiale e dovremo attendere un annuncio da parte di Nintendo. Sappiamo però che il seguito di Super Mario Bros. - Il film approfondirà la lore della saga e proporrà nuovi personaggi.