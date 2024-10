Il seguito di Super Mario Bros. - Il film approfondirà la lore della saga e proporrà nuovi personaggi

Super Mario Bros. - Il film è una bella pellicola animata, che ci racconta una nuovo inizio per l'idraulico italiano e suo fratello Luigi all'interno del Regno dei Funghi. Il seguito - già confermato ufficialmente - dovrà però cercare di puntare ancora più in alto e in un certo senso, sulla base di quanto detto da un attore, pare che sarà così.

Le parole del doppiatore di Super Mario Bros. - Il Film

"Una cosa che posso dire del secondo film è che ha una portata un po' più ampia e che il luogo in cui si svolge ha un lore molto intrigante", ha raccontato l'attore. "Ci saranno degli Easter egg davvero fantastici e finora è stato molto emozionante".

Keegan-Michael Key aggiunge che anche nuovi personaggi si uniranno ai personaggi già messi in mostra nella prima pellicola. Ha proseguito: "Sento che quello che hanno fatto dal punto di vista creativo è stato ampliare l'universo in cui vivono questi personaggi e incontreremo nuove persone. Incontreremo alcuni nuovi personaggi che sono tra i più amati dai fan e altri che penso siano davvero molto importanti, ma per il modo in cui la storia si sta delineando in questo momento, questi personaggi saranno molto intriganti".

Ricordiamo che il seguito di Super Mario Bros. - Il Film sarà disponibile nell'aprile 2026, sempre che non vi siano ritardi ovviamente.