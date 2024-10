Famitsu pubblica le recensioni di Metaphor ReFantazio e Silent Hill 2 remake: vediamo voti e durata dei giochi

Ricordiamo che Famitsu realizza quattro recensioni da quattro persone diverse che assegnano un voto in decimi: la somma totale è quindi un punteggio in quarantesimi. A questo giro, Metaphor: ReFantazio ha dominato sugli altri giochi.

La testata giapponese Famitsu ha reso disponibili i voti della settimana, con due grandi giochi molto attesi presenti in lista:

Altri dettagli su Metaphor: ReFantazio e Silent Hill 2

Famitsu condivide anche alcune informazioni interessanti su due dei giochi della settimana. Metaphor: ReFantazio richiede circa 80 ore per il completamento della storia, o 100 ore se si prendono anche in considerazione le attività secondarie. Silent Hill 2, invece, richiede circa 16-18 ore per essere completato: si tratta della stessa indicazione che era stata data dagli sviluppatori.

Ricordiamo che Metaphor: ReFantazio è il nuovo gioco di ruolo a turni (con un pizzico di elementi in tempo reale) dai creatori di Persona e Shin Megami Tensei. A differenza dei precedenti, è un gioco fantasy (un fantasy "diverso" però). Silent Hill 2 è invece ovviamente il remake del gioco originale per PS2, ricreato per PC e PS5. Metaphor: ReFantazio sarà disponibile dall'11 ottobre su PC, PlayStation, Xbox Series, mentre Silent Hill 2 remake sarà disponibile dall'8 ottobre.

METRO QUESTER: OSAKA è un GDR dungeon crawler con una grafica retro. Touhou Genso Wanderer: FORESIGHT è un GDR dungeon crawler con le loli.