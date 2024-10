Metaphor ReFantazio propone un fantasy diverso, il designer di Neon Genesis Evangelion ha dato un consiglio

Realizzarlo non è stato facile ovviamente e Katsura Hashino, director e produttore della serie Persona, ha svelato di aver avuto bisogno del consiglio di molti creatori di opere fantasy (e affini), compreso Ikuto Yamashita - ovvero il designer dei mech di Neon Genesis Evangelion - che gli ha detto di "non lasciarsi ingabbiare" dal realismo nel creare il gioco. Queste parole hanno "aiutato molto" il director a trovare la strada per Metaphor: ReFantazio.

Metaphor: ReFantazio è il nuovo gioco di Atlus, realizzato dai creatori di Persona. Sebbene quest'ultima saga abbia un che di fantasy , perlopiù è fondata sul nostro mondo e ne deve comunque seguire le regole. Il nuovo gioco, invece, è più libero in quanto ambientato in un mondo completamente originale.

Le parole di Hashino su Metaphor: ReFantazio

"Ho finito per incontrare vari diversi creatori di fantasy giapponesi", racconta Hashino. "Quello che ho imparato è che quello che pensavano del fantasy, e che sembra piacere alla gente, è che si tratta di un mezzo di comunicazione molto libero in cui si può fare tutto quello che si vuole - non è limitato dal mondo reale in alcun modo".

Sebbene l'ambientazione fantasy di Metaphor apra le porte a "tutto", Hashino spiega che il progetto trae comunque ispirazione dalla vita reale. Metaphor: ReFantazio tocca le tensioni razziali, la ricerca di un altro sovrano e le elezioni politiche.

Hashino ha inoltre modellato le varie tribù su diversi tipi di personalità. Una di queste tribù è ispirata alle generazioni più anziane che impongono i loro valori ai più giovani, ad esempio. "Poi c'è un gruppo di persone che ha problemi a dire quello che pensa e a esternare le proprie emozioni e i propri pensieri. In giapponese li chiamiamo 'muttsuri'. Abbiamo formato una tribù intorno a loro", ha detto Hashino. "La tribù dei personaggi dalle orecchie lunghe si basa sul tratto di personalità che in giapponese chiamiamo 'yujufudan', che significa indeciso. In pratica, si tratta di un gruppo di persone che non hanno opinioni proprie, ma sono molto pronte ad accettare le opinioni altrui".

Metafora: ReFantazio arriverà su PC, Xbox Series X|S, Game Pass e PS5 l'11 ottobre. Ricordiamo che Metaphor: ReFantazio è in prenotazione a prezzo minimo garantito su Amazon Italia per PlayStation 5 e Xbox.