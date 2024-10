Ghost of Yotei avrà un open world più vario di Ghost of Tsushima, dicono gli autori

In un'intervista pubblicata dal New York Times, i due creative director di Sucker Punch impegnati nel progetto, Nate Fox e Jason Connell, hanno affermato che Ghost of Yotei avrà un open world più vario di Ghost of Tsushima, cosa che renderà l'esplorazione più interessante e vivace.

La costruzione del mondo è effettivamente un elemento fondamentale in un gioco strutturato come un open world, ed è una questione su cui Sucker Punch sembra essersi particolarmente concentrata nello sviluppo del nuovo capitolo della sua serie, come riferito da due director, che stanno lavorando in tandem sul progetto annunciato proprio durante l'ultimo State of Play.

Il rischio in questo tipo di giochi, infatti, è di non riuscire a rendere l'esplorazione significativa, limitando il tutto a un ampio sandbox di collegamento con obiettivi di scarso interesse da portare a termine, una critica che peraltro era stata anche mossa in certi casi a Ghost of Tsushima e che evidentemente gli autori hanno preso in considerazione.