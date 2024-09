Ghost of Yotei annunciato allo State of Play con periodo d'uscita: è il seguito di Ghost of Tsushima

Alla fine dello State of Play di questa notte è arrivata la vera sorpresa: l'annuncio di Ghost of Yotei di Sucker Punch , seguito di Ghost of Tsushima, open world ambientato nel Giappone medievale che tanto successo ha riscosso su PlayStation 4 e 5, nonché su PC quando è arrivasto nel corso di quest'anno.

Un seguito atteso

Il video è iniziato con una sequenza filmata che ha mostrato il protagonista insieme a un altro personaggio, quindi sono partite diverse sequenze di gameplay, tra combattimenti e corse sui cavalli, fino ad arrivare alla sorpresa finale: la presenza di una protagonista femminile, probabilmente un secondo personaggio giocabile (vi sapremo ridire in merito).

Il trailer ha svelato anche l'anno di uscita di Ghost of Yotei: il 2025, in data ancora da destinarsi. Sicuramente avrà fatto immensamente piacere ai giocatori di PlayStation, che erano proprio in attesa di conoscere i nuovi giochi in arrivo per la loro console nei prossimi anni, dopo un periodo di lanci non proprio al top, Astro Bot a parte.