Stellar Blade annuncia la Photo Mode e un DLC in collaborazione con Nier: Automata

Allo State of Play Sony ha svelato una serie di novità per Stellar Blade. Per iniziare, è in arrivo la tanto attesa e richiesta Photo Mode, per poter creare i propri scatti preferiti delle belle protagoniste del gioco d'azione coreano. Il trailer - che trovate poco sotto, mostra che potremo mettere in posa i personaggi e usare varie funzionalità.

Non è però la sola novità. Infatti, sarà pubblicata la colonna sonora completa con oltre 180 traccie che possono ora essere selezionate tramite i servizi di streaming.

Infine, è in arrivo un DLC - con data di uscita fissata in modo generico per la fine di quest'anno - che fonderà Stellar Blade e Nier: Automata. Non è chiaro cosa possiamo aspettarci, ma vediamo 2B e una ambientazione nota del gioco di Square Enix.