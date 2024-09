Horizon Zero Dawn Remaster è stata annunciata davvero e va pagata se si fa l'upgrade da PS4 a PS5

Le voci erano quindi vere: in occasione dello State of Play di questa sera Sony ha annunciato Horizon Zero Dawn Remastered per PC e PlayStation 5, edizione graficamente migliorata del gioco uscito su PlayStation 4 e PC. La rimasterizzazione coinvolgerà entrambe le versioni, ma andrà pagata 9,99 euro se si possiede già la versione per la console della passata generazione e si vorrà passare a quella PS5.

Insomma, le voci delle scorse settimane sono state ampiamente confermate. Ora bisognerà capire quali saranno i miglioramenti apportati, considerando che la versione originale è ancora dignitosissima e regge botta anche con alcuni titoli moderni per qualità tecnica e visiva.

Per chi se lo stesse chiedendo, c'è anche una data d'uscita ufficiale: sarà disponibile per entrambe le piattaforme a partire dal 31 ottobre 2024, quindi entro la fine dell'anno corrente. Il prezzo per il gioco completo è di 49,99 euro.