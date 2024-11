Horizon Zero Dawn Remastered si mostra su PS5 Pro con un video di gameplay

IGN ha pubblicato un video di gameplay con i primi minuti della campagna di Horizon Zero Dawn Remastered su PS5 Pro, catturati in questo caso utilizzando la modalità fedeltà a 30 frame al secondo.

Rispetto al modello base di PS5, sulla nuova console Sony la remaster del titolo di Guerrilla Games raggiunge probabilmente i 4K reali e migliora ulteriormente gli asset, utilizzando magari i preset più alti disponibili su PC, come accaduto anche nel caso di Forbidden West.

Purtroppo le sequenze del video si limitano alla fase introduttiva della storia, che vede Aloy bambina entrare in possesso del Focus per poi cimentarsi in un semplice tutorial sotto la supervisione del suo tutore, Rost, e affrontare le prime Macchine.

Complice il livello di dettaglio superiore, ad ogni modo, il mondo di Horizon Zero Dawn risplende letteralmente su PS5 Pro: peccato che IGN non abbia mostrato in azione anche la modalità prestazioni per un confronto diretto.