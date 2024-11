Nintendo non ha confermato che Switch 2 sarà di nuovo ibrida, ma questa dichiarazione è molto esplicita

Parlando agli investitori, Ko Shiota, dirigente di Nintendo , ha affermato che l'attuale hardware di Switch ha beneficiato della "fusione" dei team di software che in precedenza erano divisi tra lo sviluppo per piattaforme portatili e i lavori su giochi per console domestiche, come all'epoca di 3DS e Wii U.

Nintendo Switch propone un modello particolare, a metà tra il portatile e la console casalinga fissa. Non abbiamo ufficialmente informazioni riguardo alla prossima console di Nintendo ma un po' tutti danno per scontato che non sarà troppo diversa da quella attuale e le ultime dichiarazioni di un dirigente spingono molto verso questa linea di pensiero.

La dichiarazione completa del dirigente di Nintendo

Shiota ha dichiarato: "Dal punto di vista dell'hardware e del sistema, riteniamo importante fornire un ambiente che consenta agli sviluppatori di giochi di lavorare in modo efficiente. Come spiegato nella presentazione di oggi, la fusione tra console domestiche e console portatili ci ha permesso di integrare quelli che prima erano due ambienti di sviluppo software separati."

Nintendo Switch OLED non ha cambiato molto il modello originale

"Poiché abbiamo già familiarità con Nintendo Switch, mantenere una base simile per gli ambienti di sviluppo in futuro ci permetterà di portare avanti l'esperienza che abbiamo già costruito, il che dovrebbe portare a una riduzione dei costi di ricerca e sviluppo nel tempo. Credo che la cosa più importante per Nintendo sia il modo in cui creiamo nuove idee. Budget maggiori non equivalgono necessariamente a idee migliori, quindi speriamo di continuare a concentrarci su un processo in cui i team di sviluppatori hardware e software condividono idee per creare cose interessanti."

Non possiamo quindi considerarla come una vera conferma del fatto che Nintendo Switch 2 (nome tra l'altro non ufficiale) sarà una console ibrida, ma è difficile pensare il contrario.

Ricordiamo infine che Nintendo ha confermato 6 giochi esclusivi in arrivo su Nintendo Switch tra 2024 e 2025, con date di uscita.