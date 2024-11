Overwatch 2 ha un grosso annuncio programmato tra pochi giorni e i fan pensano di aver capito cosa sia

Di ufficiale, sappiamo che l '11 novembre alle 18:00 ora italiana andrà in onda un video trailer , riguardo a qualcosa non meglio definito.

Gli indizi su Overwatch 2

I fan su ResetEra hanno radunato le informazioni più recenti raccolte tramite i social media di Overwatch e Blizzard e hanno concluso che effettivamente qualcosa sta accadendo.

È stato infatti scoperto che una proposta di lavoro legata all'area marketing parla di una nuova funzione per Overwatch 2. In rete sono stati condivisi post social, come quello che trovate poco sotto, a tema "nostalgia".

Inoltre, un post ormai cancellato con la scritta "in che anno ci troviamo" era circolato su Instagram. Aggiungiamo che la video anteprima mostra un design degli occhialoni di Tracer provenienti dal primo Overwatch.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

La conclusione più probabile che è la prossima stagione sarà a tema con il primo capitolo. Considerando che il secondo gioco è stato ampiamente criticato e che ci sono molti giocatori che preferirebbero un ritorno allo stile del primo Overwatch, e considerando che Fortnite ha dimostrato che una stagione "nostalgica" che richiama il passato può assolutamente funzionare, non stupisce che Blizzard voglia optare per una soluzione simile.

Ovviamente per ora sono solo speculazioni, quindi non possiamo averne la certezza. Ci basterà attendere tre giorni per capire nel dettaglio di cosa si tratta. In modo un po' ironico, inoltre, gli ultimi rumor affermano che Fortnite potrebbe proporre una modalità che ricorda Overwatch.