Fortnite OG: 100 milioni di giocatori a novembre, nuovo record per il battle royale

La notizia arriva dalla account ufficiale del gioco su X | Twitter, tramite il quale Epic Games ha voluto ringraziare di cuore i giocatori, ricordando che le novità in arrivo domani e nel prossimo futuro, con l'inizio del Capitolo 5.

L'evento The Big Bang e l'inizio del Capitolo 5.

Per chi non lo sapesse, la Stagione OG è una season speciale che è iniziata lo scorso 3 novembre e si concluderà il 3 dicembre che ha reintrodotto la mappa originale, incluse le sue iconiche location, armi e veicoli, simulando di settimana in settimana i cambiamenti avvenuti durante il Capitolo 1. L'iniziativa ha attirato l'interesse di tantissimi giocatori di lunga data ma anche quelli che hanno iniziato solo da poco a giocare e che quindi hanno avuto modo di scoprire le origini del Battle Royale di Epic Games.

Alle 20:00 italiane di domani, 2 dicembre, invece ci sarà The Big Bang, l'evento finale che andrà a concludere il Capitolo 4 di Fortnite con un concerto virtuale di Eminem, a cui seguirà l'inizio del Capitolo 5 Stagione 1, domenica 3 dicembre 2023.