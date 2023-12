Activision Blizzard, Phil Spencer parla dei franchise 'dormienti' e del loro rilancio

A ottobre Spencer ha dichiarato che supporterà Activision nel recupero di giochi del suo ampio catalogo , e lo farà appunto in questo modo: "Se guardiamo a cose come Pentiment, Hi-Fi RUSH e agli investimenti a lungo termine per giochi come Grounded, sono tutti successi legati alla nostra piattaforma in abbonamento ", ha spiegato il CEO di Microsoft Gaming.

Phil Spencer ha parlato in un'intervista dei " franchise dormienti " di Activision Blizzard e di come eventualmente sarà possibile rilanciarli passando anche stavolta attraverso il modello di finanziamento rappresentato da Xbox Game Pass.

Un processo delicato

Si tratta insomma di un processo delicato. "Non è come dire 'ehi, c'è una squadra di riserva' che si può semplicemente mettere al lavoro su qualcosa. Bisogna assicurarsi che questi studi abbiano passione per ciò di cui vogliono occuparsi."

"Detto questo, devo riconoscere che la diversità dei modelli di business che abbiamo in Microsoft Gaming ci permette di supportare diversi tipi di giochi, di diverse dimensioni, e non tutti i titoli che realizziamo devono essere enormi e occupare tutto il vostro tempo."

"Nel caso specifico dei giochi Blizzard, quello che vorrei fare è lavorare con la dirigenza per capire cosa li appassiona. Ovviamente non sto insinuando che Blizzard non abbia a cuore anche il rilancio di alcuni franchise, anzi lo so per certo dalle mie visite al team. Hanno assolutamente passione per questo settore."