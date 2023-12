Xbox Game Pass: nessun piano per portarlo su console PlayStation e Nintendo, dice Phil Spencer

Al momento Microsoft non ha nessun piano per portare Xbox Game Pass su console PlayStation e Nintendo, perlomeno stando a quanto dichiarato da Phil Spencer in un'intervista concessa a Jez Corden di Windows Central.

Questo commento arriva dopo le parole del CFO di Xbox, Tim Stuart, che ha dichiarato che uno degli obiettivi della compagnia è di portare il servizio in abbonamento su qualsiasi dispositivo in grado di far girare dei giochi, cosa che molti utenti hanno interpretato come la volontà di raggiungere anche i giocatori PlayStation e Nintendo.

A tal proposito, Spencer ha voluto chiarire che al momento non c'è alcuna iniziativa per portare Xbox Game Pass sulle console della concorrenza. Piuttosto, il suo obiettivo attuale è quello di continuare a portare innovazione e valore per tutti i possessori di una console Xbox non solo tramite questo servizio, ma anche tramite gli investimenti fatti nel cloud e nel progetto ID@Xbox.

"Inizierò dicendo che non abbiamo intenzione di portare Game Pass su PlayStation o Nintendo. Non è nei nostri piani. La cosa su cui voglio concentrarmi è come continuare a innovare per le persone che hanno scelto la nostra piattaforma hardware. E come possiamo continuare a far sì che si sentano soddisfatti del loro investimento in ciò che abbiamo creato. "

"Ovviamente ho il mio punto di vista sull'hardware. Ma credo che i nostri team abbiano fatto un ottimo lavoro con Xbox Series X e Xbox Series S, offrendo valore e prestazioni. Quando penso agli investimenti in cose come Game Pass, Xbox Cloud Gaming, cross play, cross save e ID@Xbox, tutte queste cose, voglio che continuiamo a innovare, in modo che le persone che utilizzano la nostra console sentano che stiamo facendo investimenti nella console che corrispondono all'impegno che stanno prendendo nei nostri confronti."