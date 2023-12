The Sims 4: In Affitto, tutto sulla nuova espansione

Investire nel mattone. Uno dei suggerimenti preferiti che nonni e genitori hanno dato alle nuove generazioni in fatto di investimenti a lungo termine. Pare che la voce sia arrivata anche ai Sim, pronti per vivere una nuova avventura con l'espansione In Affitto , in uscita per PC, Mac, PlayStation 5/4 e Xbox Serie X/S il 7 dicembre. Non è la prima volta che in The Sims 4 abbiamo a che fare unità immobiliari in condominio, ma i giocatori non si erano ancora misurati con la gestione di un'intera palazzina, con tutti i drammi che questa comporta. Abbiamo avuto un assaggio di The Sims 4: In Affitto durante un evento stampa a porte chiuse, e vi riportiamo tutti i dettagli in questa anteprima.

La vera novità però è rappresentata dalla possibilità di costruire in un unico lotto residenziale edifici multiproprietà , dai duplex a veri e propri condomini, nei quali potranno vivere più unità familiari. Questa nuova modalità, che permette la ripartizione degli spazi di una singola costruzione, sarà disponibile solo acquistando l'espansione, ma non è vincolata al quartiere di Tomarang. Questo amplia non solo le possibilità creative in termini puramente edilizi, perché la convivenza di più famiglie sotto lo stesso tetto porta a bisticci tra inquilini, ma anche riunioni di condominio e party in giardino. E qualcuno, giustamente, dovrà pur gestire questo circo. Non sono inquilini quindi: i Sim potranno improvvisarsi anche padroni di casa, gestendo il condominio in ogni suo aspetto... o incubo.

Tomarang è il nuovo quartiere dell'espansione , ispirato al Sud Est Asiatico. La zona infatti è un piccolo angolo di paradiso tropicale, con alcuni lotti pubblici come il giardino botanico o la riserva naturale, che abbraccia al contempo l'energia cosmopolita di quelle zone dell'Asia. Dietro alla rigogliosa vegetazione che incornicia il quartiere infatti si staglia una metropoli fatta di grattacieli scintillanti, che rende ancora più vibrante il clima di Tomarang. Ad avvicinare la nuova area a paesi come la Malesia, il Vietnam o la Thailandia c'è il mercato notturno, nel quale i nostri Sim potranno fare acquisti e lasciarsi ispirare dai numerosi nuovi ingredienti per preparare squisiti piatti.

Contenuti nel dettaglio

Idoli del condominio o cintura nera di pettegolezzi?

All'interno della modalità CuS (Crea un Sim), In Affitto aggiunge quattro nuovi tratti dove solo il primo è legato a Tomarang e alle diverse esperienze che il luogo ha da offrire. Gli altri riguardano l'esperienza abitativa comunitaria, aspirando a conoscere tutti i pettegolezzi del condominio, a essere l'inquilino preferito da tutti o il migliore affittuario di sempre. A questo si aggiunge la sempre nutrita collezione di abiti e opzioni cosmetiche per i Sim.

Molto più nutrito il catalogo della modalità Costruisci e Compra che, oltre ad aggiungere una lunga serie di arredi, introduce anche oggetti essenziali come l'impianto di riscaldamento centralizzato, contatori e quadri dei fusibili e sistema fotovoltaico per il tetto. È sempre dal Costruisci e Compra che si accede alla tipologia di lotto, assegnandogli l'etichetta "residenziale per affitto". Una volta che questa voce è selezionata, comparirà automaticamente una tendina sul fondo del menù rapido pop-up che si attiva selezionando una stanza; da lì è possibile decidere quali aree faranno parte delle rispettive unità abitative, lasciando poi alcuni spazi come ingresso, zona caldaia e scale, di natura condominiale.

Una volta costruito l'edificio assegneremo le varie stanze alle singole unità immobiliari

Passando alla modalità Vivi, decisamente interessante è tutto il sistema di gestione degli affitti dei Sim proprietari di casa. In tutto l'arco vitale di The Sims 4 questo è forse il suo apice in quanto gestionale: ogni appartamento infatti può essere migliorato e crescere di valore in funzione allo spazio, alla qualità dei mobili e al quanto è attrezzato. Più il livello di gradimento degli inquilini è alto, maggiore è la quota di affitto che il locatario potrà permettersi di chiedere. Non abbiamo notato durante la dimostrazione un menù dedicato alla mera economia degli affitti ma il sistema di gestione del condominio ci è sembrato particolarmente stimolante, mantenendo la gradevolezza visiva tipica dei menù di The Sims 4.

Litigare con i vicini di casa non è mai stato così divertente

Ovviamente il lavoro del padrone di casa è tutt'altro che semplice capiterà che gli inquilini non pagheranno l'affitto e sta al giocatore decidere se chiudere un occhio o mettere in atto uno sfratto per non parlare delle numerose magagne che possono verificarsi nello stabile. Qualche riga sopra parlavamo di impianti di riscaldamento quadri elettrici e così via ecco: sono tutti oggetti che possono rompersi all'improvviso e causare ovviamente grossi disagi agli inquilini. Non tanto quanto accorgersi che il proprio condominio è infestato dalla muffa... quello è proprio il peggio del peggio. Un' infestazione così aggressiva capace addirittura di mietere vittime, trasformando i Sim in buffi zombi-muffa!