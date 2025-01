The Sims 4 aggiunge varie novità in occasione del 25esimo anniversario

Il mese prossimo la serie The Sims compie 25 anni e Maxis ha iniziato a spiegare come festeggerà questo traguardo con nuovi annunci, merchandising e aggiornamenti del gioco. The Sims 4 riceverà diversi aggiornamenti e contenuti gratuiti .

I nuovi contenuti di The Sims 4

Le novità previste per The Sims 4 sono divise in più date, come detto:

14 gennaio - Schermata iniziale ridisegnata che include la famiglia utilizzata alla precedente sessione e revisione stilistica delle case per Pancake, Goth, Caliente, Landgraab e delle grandi amicizie eterne

- Schermata iniziale ridisegnata che include la famiglia utilizzata alla precedente sessione e revisione stilistica delle case per Pancake, Goth, Caliente, Landgraab e delle grandi amicizie eterne 16 gennaio - Tre nuovi kit Rifugio Segreto Kit, Casa Casanova Kit e Postazione da Gamer Kit

- Tre nuovi kit Rifugio Segreto Kit, Casa Casanova Kit e Postazione da Gamer Kit 4 febbraio - oltre 70 oggetti e un evento limitato chiamato "Un tuffo nel passato"

Per quanto riguarda il nuovo menù di avvio (che potete vedere nella galleria qui sopra), riorganizza completamente la schermata e mette al centro la famiglia di personaggi che avete utilizzato alla precedente sessione di gioco. Vari panelli, come quelli dedicati ai DLC, sono stati spostati di lato in modo più organizzato.

Le case sono state invece rese più dettagliate, con una struttura più elaborata. Nella galleria potete vedere un esempio per la casa Goth: la differenza è notevole. Per quanto riguarda i nuovi oggetti, si parla di due nuovi tagli di cappeli, modifiche ad alcuni tagli già presenti, un nuovo pizzetto, un taglio di capelli per neonati, una catena d'oro, una collana di perle, un cappello con visiera, nuove calzature (tacchi, sneaker, sandali), nuovi vestiti (dolcevita, body, giacche, jeans, pantaloncini da ciclista e altro ancora), nuove finestre e porte, nuove finiture di legno per la cucina e una grande area da gioco a tema pirati per bambini.

L'evento Un tuffo nel passato proporrà missioni a tema da completare in modalità Live che premieranno con oggetti di gioco nel corso di quattro settimane. Il tema è la nostalgia, quindi ci sono alcuni oggetti iconici di Sims 1, come sedie gonfiabili colorate e una torta gigante, oltre a contenuti più generali degli anni '80, come cartoni del latte e telefoni fissi vecchio stile.

Ricordiamo che il nuovo rivale di The Sims, inZOI, ha una data di uscita in early access.