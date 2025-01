The Sims sta per compiere 25 anni e mostrerà le novità in arrivo con un evento: vediamo data e ora

Quest'anno The Sims compie 25 anni e sta per arrivare una diretta che ci mostrerà cosa c'è in serbo per la serie.

L'account Twitter ufficiale dei Sims ha annunciato che è in arrivo un nuovo livestream della serie "Behind the Sims", una diretta extra speciale per il 25° anniversario. "È in arrivo un Behind the Sims davvero speciale!", si legge nel post di annuncio. "Sintonizzatevi il 14 gennaio, alle 18:00 [ora italiana], mentre diamo il via ai festeggiamenti per i 25 anni di The Sims!".

Non c'è nessuna anticipazione sulle caratteristiche specifiche che potrebbero essere mostrate, né sulle novità in arrivo per The Sims 4, quindi non resta che aspettare e vedere cosa mostrerà la diretta.