The Sims 5 non uscirà: EA vuole supportare ancora The Sims 4, ma intanto Project Rene va avanti con un playtest

La situazione sulla serie The Sims non è molto chiara ma qualche informazione interessante arriva dagli aggiornamenti diffusi nelle ore scorse da Maxis al riguardo: da una parte sembra proprio che Project Rene, che dovrebbe rappresentare una sorta di nuovo capitolo nella serie, sia destinato ad andare avanti, con un nuovo playtest previsto per questo autunno, ma dall'altra Electronic Arts continua a riferire di non voler lanciare un The Sims 5, ma piuttosto a proseguire il supporto per The Sims 4.

In qualche modo, EA e Maxis sembrano particolarmente restie a voler parlare di un vero e proprio The Sims 5, preferendo pensare a un supporto continuativo per The Sims 4. Questo ha anche a che fare con l'ampia community che il quarto capitolo si è costruito, la quale potrebbe non prendere bene un taglio drastico con il capitolo in corso per "ripartire da zero" con un The Sims 5, motivo che spinge il publisher a non voler parlare di un vero e proprio seguito in arrivo.

L'idea degli sviluppatori è dunque continuare a offrire espansioni e nuovi contenuti per The Sims 4, ma intanto Project Rene continua il suo percorso di sviluppo, a quanto pare.