The Sims: Project Rene è il nuovo gioco in sviluppo, il futuro The Sims 5

Non è ancora propriamente The Sims 5, ma il progetto identificato al momento come Project Rene è il vero e proprio nuovo capitolo della serie, attualmente in sviluppo presso il team responsabile e destinato a rappresentare una sostanziale evoluzione.

Il gioco è ancora nelle fasi iniziali di sviluppo ma sembra già essere piuttosto diverso da The Sims 4, pur ovviamente condividendone numerose caratteristiche.

The Sims: un'immagine di Project Rene, il prossimo capitolo della serie

Dopo 10 anni, si tratterà di un vero e proprio passaggio generazionale verso un nuovo capitolo maggiore, descritto come "la prossima generazione di The Sims e una piattaforma creativa", a quanto pare.

Gli sviluppatori sostengono che Project Rene ha intenzione di mantenersi fedele allo stile di The Sims, ma spingendo in avanti la sua struttura anche dal punto di vista tecnologico, in particolare per quanto riguarda l'intelligenza artificiale e il modo in cui i Sims pensano e si comportano.

Secondo EA, Project Rene vuole "ri-immaginare The Sims con ancora più possibilità di gioco, nuovi strumenti per incoraggiare la creatività e l'abilità di raccontare storie significative. Con Project Rene, i giocatori avranno la possibilità di giocare da soli o collaborare con altri e potranno giocare il titolo in questione attraverso diversi dispositivi supportati".

Durante la presentazione di oggi, dedicata al lancio di The Sims 4 come free-to-play, EA ha anche mostrato qualcosa di questo nuovo progetto, in particolare per quanto riguarda gli aspetti tecnici del gioco e le grandi possibilità di personalizzazione che offrirà. Non è stato mostrato il gameplay vero e proprio, ma intanto abbiamo potuto avere un'idea degli strumenti messi nelle mani dei giocatori per liberare la loro creatività.

Si parla di controllo di minimi particolari come la forma di singoli elementi di arredo e le texture, colori e disegni con cui coprire i tessuti, oppure la possibilità di modificare vari aspetti di mobili e oggetti da inserire nelle case. Insomma, l'aspetto creativo sembra abbia grande rilevanza nel prossimo The Sims, in attesa di vedere il gioco in maniera più concreta.