The Sims 5 si farà mai? EA afferma che i fan in realtà non vogliono il gioco

Il motivo? I fan in realtà non vogliono il gioco .

Uno dei grandi giochi di successo di Electronic Arts è The Sims 4, che anche dopo tantissimi anni continua ad attirare pubblico e vendere nuove espansioni. Si potrebbe quindi pensare che sviluppare un seguito sia una delle priorità per la compagnia, ma pare proprio che The Sims 5 non è affatto nella lista delle cose da fare di EA.

La spiegazione di EA su The Sims 5

Parlando con GamesRadar, il presidente di EA Laura Miele afferma che lo studio sta ancora puntando tutto sull'idea di un "The Sims Universe" e con lo sviluppo del gameplay multigiocatore. Miele afferma che il team è "al lavoro con grande impegno sul futuro di questa piattaforma."

Offre poi una breve spiegazione di cosa questo voglia dire: "Ciò che stiamo facendo è potenziare e rinfrescare tutta questa tecnologia e aggiungeremo più modalità per giocare, ma creeremo e aggiorneremo la tecnologia di base, così come l'esperienza utente di base per quanto riguarda il cuore del gioco. Quindi voi avrete questa simulazione di vita, avrete le funzionalità multigiocatore, avremo la versione mobile di tutto questo".

Il lato multigiocatore di cui Miele sta parlando è Project Rene. Miele poi continua affermando: "Ciò che non voglio che accada è che voi dobbiate ripartire da capo, buttando via tutto quello che avete creato, rinunciando a tutti i contenuti che avete comprato. Abbiamo pubblicato oltre 85 pacchetti di contenuti negli ultimi dieci anni in The Sims 4 e quindi resettare tutto non è una buona scelta per i giocatori e non è una buona idea per la nostra community".

Voi che ne pensate? Preferireste ripartire da capo con un nuovo gioco o vedere una versione potenziata di The Sims 4? Vi lasciamo infine a The Sims 4: Natura Incantata, arrivano le fate!