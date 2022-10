Project Rene: The Sims 5 non è il futuro della serie?

Durante il Behind The Sims Summit, uno streaming tenutosi martedì 18 ottobre e interamente dedicato a tutti i giochi della serie, Maxis ha presentato un piccolo assaggio di quello che sarà il futuro di The Sims. Niente The Sims 5, ma un più misterioso Project Rene, nome scelto dallo sviluppatore americano per ricordare parole come rinnovamento, rinascimento e rinascita. Una dichiarazione d'intenti notevole, che Maxis ha voluto comunque condividere con il pubblico nonostante il progetto sia ancora in fase embrionale. In questo speciale di Project Rene analizziamo tutte le informazioni a disposizione e altri dettagli riguardanti The Sims, cercando di ipotizzare qualche scenario plausibile per il futuro.

Cos’è Project Rene

Lyndsay Pearson durante la presentazione di Projct Rene

A parlare di Project Rene è stata Lyndsay Pearson, vicepresidente della divisione Franchise Creative di The Sims. La Pearson ha iniziato il suo viaggio nella compagnia più di vent'anni fa come tester del primo The Sims e ora ha l'arduo compito di traghettare la serie verso una nuova generazione. Nel discorso viene menzionata una nuova piattaforma creativa, basata sui solidi pilastri che hanno reso The Sims il prodotto che è oggi e che al contempo sia capace di aprirsi a nuovi stili di gioco. Nel dettaglio la Pearson ha detto: "Stiamo lavorando sulla nuova generazione di The Sims e sulla sua piattaforma creativa, re-immaginando il The Sims che tutti amiamo, ma con nuovi modi di giocare. Questo è il futuro di The Sims, costruito su bellissimi Sim, potenti strumenti e storie piene di significato.

Questa visione ci chiede di rimanere fedeli a ciò che The Sims è sempre stato, mentre cerchiamo di spingere l'evoluzione del modo in cui i Sim pensano e si comportano, di potenziare gli strumenti di costruzione e personalizzazione, ed esplorare non solo metodi innovativi per raccontare nuove storie ma permettere a tutti di collaborare con i propri amici attraverso piattaforme e device preferiti".

I più attenti possono leggere molto tra le righe di questa breve frase, nonostante sia stata enunciata in modo tutt'altro che specifico. Maxis è perfettamente consapevole che la formula Crea un sim / Costruisci / Vivi è il DNA che ha condotto al successo e supportato la serie per tutti questi anni. In due decadi però è altrettanto vero che Maxis ha assistito a un ricambio generazionale nella sua community e che per forza di cose The Sims deve seguire la nuova corrente, senza abbandonare le tradizioni.

A voler essere un pizzico maliziosi nel passaggio relativo al comportamento dei Sim, vediamo una presa di coscienza da parte dello sviluppatore. Il quarto capitolo della serie ha puntato tutto sull'introduzione del sistema di emozioni dei Sim, che però non ha mai funzionato un granché bene, o meglio, non ha mai raggiunto le aspettative che il pubblico aveva. Insoddisfazione che i giocatori non hanno mai nascosto e che Maxis conosce molto bene. Ripensando in quest'ottica alle parole della Pearson, sembra che lo sviluppatore sia consapevole e ricettivo rispetto alla problematica, ma che al contempo non voglia fare marcia indietro, impegnandosi a migliorare l'aspetto piuttosto che eliminarlo.